Sciopero a Roma: lunedì 16 gennaio metro e bus a rischio. Tutte le informazioni

Primo sciopero del trasporti a Roma in questo 2023. Per lunedì 16 gennaio, il sindacato Faisa Confail ha proclamato infatti una mobilitrazione di quattro ore, che riguarderà l'intera rete Atac.

Sciopero trasporti lunedì 16 gennaio, orari e modalità

Lunedì 16 gennaio il servizio di trasporto pubblico sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Alle ore 12.30 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Nel territorio di Roma Capitale sono a rischio bus, tram e metro gestiti da Atac, ma non i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021-043-77-113-246-246P-319-351-500-551-718), e dunque non il servizio erogato da RomaTpl e Cotral.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

L'ultimo sciopero del trasporto pubblico a Roma risale al 16 dicembre 2022. Anche in quel caso lo stop era durante 4 ore e aveva riguardato l'intera rete Atac, con l’aggiunta dell’intera rete RomaTPL e i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento, e dunque anche le ferrovie Roma Nord e Metromare (ex Roma-Lido) in gestione a Cotral.