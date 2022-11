Sciopero a Roma: venerdì 11 novembre si fermano i bus, tram e metro per 4 ore

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma per venerdì 11 novembre. A rischio autobus, metro e tram. La protesta durerà 4 ore. In Atac la protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

L'organizzazione sindacale Usb hai nvece proclamato uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30 dei lavoratori Cotral. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12:31.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall'organizzazione sindacale Usb in Cotral e le percentuali di adesione al precedente sciopero: "per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonche? investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; per il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; per il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; per una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicita? tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria".