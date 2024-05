Sciopero a Roma: oggi a rischio metro, bus, treni e tram. Tutte le informazioni

Sciopero dei trasporti a Roma lunedì 6 maggio. Inizio della settimana in salita per chi si affida al trasporto pubblico. i sindacati Cobas lavoro privato, Adl (Associazione dei lavoratori) Cub Trasporti e il Sindacato generale di base (Sgb) hanno proclamato uno sciopero di 24 ore.

Le linee interessate dallo sciopero

Quali saranno i servizi interessati dalla mobilitazione? L’iniziativa sindacale coinvolge le rete Atac, Roma Tpl e Ati (Autoservizi Troiani/Sap) ed interessa sia la Capitale che la provincia di Roma. A rischio sono i servizi metro, bus e tram. Anche i lavoratori Cotral hanno aderito allo sciopero ed è pertanto possibile che siano soppresse anche le corse garantite dalla società di trasporti della Regione Lazio.

Le fasce di garanzia

Nella giornata dello sciopero verranno comunque rispettate le cosiddette fasce di garanzia poiché è previsto, per legge, che anche durante lo sciopero dei servizi siano comunque rispettati. Di conseguenza dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e poi dalle ore 17 alle ore 19.59, treni, bus, tram e metro viaggeranno regolarmente.

I notturni

Non sono garantite, lunedì 6 maggio, i bus notturni che hanno corse programmate dopo le 24 e quindi le lineee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e, per quanto riguarda le linee della Roma Tpl sono le linee 314-404-444.

Le ragioni dello sciopero

Per Cobas Lavoro Privato, Adl, SGB e CUB Trasporti lo sciopero è stato indetto per una serie di ragioni. È stato infatti proclamato a sostegno dell’aumento salariale di 300 euro; per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL e per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL. USB sciopera invcee per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 2027” ai sensi dell’art.3 c.2) contratto collettivo nazionale di lavoro 28.11.2018.