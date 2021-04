Sciopero a Roma: oggi metro, bus e tram a rischio per 4 ore

Oggi, venerdì 23 aprile, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 20,30 e sino alla fine del servizio diurno, indetto dal sindacato Orsa. A Roma l'agitazione interesserà, dalle 20,30 e sino a fine servizio diurno, la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse) e le linee periferiche gestite da Roma Tpl. Lo sciopero riguarderà anche Cotral.

Di notte, regolari le linee di bus N; saranno invece possibili stop per quelle linee bus diurne che effettuano servizio anche dopo la mezzanotte. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, saranno possibili interruzioni di servizio di scale mobili, ascensori e montascale. In adesione allo sciopero generale dei trasporti, una astensione è stata proclamata anche per i dipendenti del Gruppo FS Italiane, in questo caso dalle 9 alle 17.

Le linee a rischio per lo sciopero del 23 aprile di Roma Tpl

Ecco l’elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Le motivazioni dello sciopero

Esclusione dei lavoratori dei trasporti dalla vaccinazione volontaria in via prioritaria anti-sars-cov2/Covid 19 come si evince dal documento del ministero della Salute del 10 marzo 2021, nonostante questi ultimi siano stati sempre in prima linea, garantendo la mobilità dei cittadini nella fase pandemica che dal febbraio 2020 affligge il Paese Italia.