Sciopero a Roma: oggi a rischio tram, metro e bus

Sciopero a Roma oggi, martedì due maggio. Possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico per lo sciopero nazionale di 4 ore, sono in programma dalle 8:30 alle 12:30. La protesta è proclamata dal sindacato Faisa Confail.

L'agitazione interesserà la rete Atac e i bus gestiti dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nelle stesse ore, interessate anche le linee di Cotral (bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

Sciopero Atac a Roma martedì 2 maggio

Lo sciopero di martedì sarà quindi di quattro ore. Dalle 8:30 alle 12:30, dunque, saranno possibili disagi su bus, filobus, tram, metropolitane e sulle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Poi le corse saranno regolari. Stesso discorso per Cotral.

#info #atac - iniziato sciopero di 4 ore (8.30-12.30)

Metro: prosegue servizio sull'intera rete

Termini-Centocelle: attiva con riduzione di corse

Superficie: possibili riduzioni di corse #Roma — infoatac (@InfoAtac) May 2, 2023

Le biglietterie

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria Atac che resteranno eventualmente aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Nel corso dell'agitazione, non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac; i parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Bus Roma Tpl: la linee a rischio

L'agitazione interesserà i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Servizio a rischio sulle linee 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Le motivazioni dello sciopero

La mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.