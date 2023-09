Sciopero a Roma: oggi a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni

Sciopero del trasporto a Roma lunedì 18 settembre. Le corse dei mezzi pubblici della città sono a rischio per gli scioperi nazionali proclamati dai sindacati Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail.

Sciopero trasporti a Roma lunedì 18 settembre

A Roma lo sciopero del trasporto pubblico interesserà la rete Atac e i bus di Roma Tpl. A rischio dunque il servizio di bus, metro e tram dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio. E’ previsto dunque il rispetto delle fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nella notte tra domenica e lunedì, a rischio le linee di bus "N".

L’agitazione coinvolgerà anche le linee Cotral, i collegamenti extraurbani e le ferrovie Metromare (Roma Lido) e Roma-Viterbo. Sui Cotral chiamati allo sciopero dalle 8:30 alle 12:30 anche i lavoratori delle sigle TPL Lazio e USB Lavoro Privato.

Orari sciopero e fasce di garanzia

Nella notte tra domenica e lunedì, fa sapere Roma Servizi per la Mobilità, non viene garantito il servizio delle linee bus notturne. Sarà invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Nella giornata di lunedì saranno garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno e sino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Non garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno. Non saranno inoltre assicurate le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.

Nella notte tra lunedì e martedì sarà garantito il servizio delle linee bus notturne; non garantite invece le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

La protesta e le ripercussioni

Per quel che riguarda l'accessibilità, durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno, eventualmente, aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante l’agitazione non sarà poi garantito il servizio delle biglietterie, nessuna interruzione invece per il servizio online. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Oltre duecento treni regionali cancellati

E a complicare il lunedì di pendolari e utenti dei mezzi pubblici ci sarà anche la riprogrammazione dei treni regionali adottata da Trenitalia per ovviare al deterioramento dei bordini delle ruote dei convogli che mette a rischio la sicurezza dei viaggi. Oltre 200 i treni cancellati e che di fatto lasciano fuori dalla città studenti e lavoratori. Tra disservizi e sciopero un lunedì “nero” per il trasporto pubblico romano.