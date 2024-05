Sciopero nazionale di due giorni dei taxi. Roma rischia la paralisi il 5 e 6 giugno

Sarà sciopero nazionale di 48 ore con il centro di Roma che, di nuovo, rischia di rimanere bloccato. Nella mattinata di lunedì 27 maggio è arrivato l’annuncio ufficiale: i tassisti sono pronti ad una nuova mobilitazione contro il governo il 5 e 6 giugno. Le auto bianche protesteranno di nuovo contro l'esecutivo nazionale dopo la mancata convocazione al Mit dei rappresentanti di categoria per vedere le bozze dei decreti attuativi del Dpcm del 2019, quello che dovrebbe cambiare le regole di taxi ed ncc. Così, dopo la protesta che ha paralizzato il cuore della città Eterna lo scorso 21 maggio, le auto bianche sono di nuovo sul piede di guerra.

Sciopero nazionale dei taxi

Categoria e governo sono ai ferri corti. Oggi, lunedì 27 maggio, poteva essere il giorno della distensione. Invece, la mancata convocazione dei sindacati al ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fatto precipitare la situazione. I taxi sciopereranno il 5 e 6 giugno, proprio a ridosso delle elezioni europee. Il fermo si svolgerà dalle ore 8 alle ore 22 del giorno 5 e del giorno 6 giugno, "fatte salve le garanzie delle prestazioni indispensabili e nel rispetto delle fasce orarie, ai sensi della regolamentazione vigente" si legge nel documento di proclamazione dello sciopero sottoscritto da 14 sigle.

Manifestazioni

Lo sciopero, come detto, sarà nazionale ma Roma sarà, come sempre, il cuore delle proteste. In occasione dello sciopero di 24 ore del 21 maggio era stata concessa ai tassisti piazza San Silvestro per un sit in. Alla fine, però, ci sono stati cortei e problemi in tutta la zona, con la polizia locale costretta a chiudere diverse vie del centro. I romani, quindi, sanno già cosa aspettarsi anche se, questa volta, la protesta sarà raddoppiata. I tassisti manifesteranno contro il governo per chiedere uno “stop” alla piattaforma Uber. Secondo i sindacati, che dicono di non aver ancora potuto vedere le nuove bozze dei decreti attuativi, le regole che il governo vorrebbe approvare favorirebbero la multinazionale californiana e, in particolare, gli ncc.

Già il 25 maggio, in una dichiarazione congiunta di Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn, si era parlato di uno sciopero generale “inevitabile” per via del mancato incontro al ministero dei Trasporti.

Il fine dell'incontro doveva essere quello di "riallacciare un dialogo a livello istituzionale che dopo l'arrivo in Italia del vice capo mondiale di Uber si è purtroppo interrotto – scrivono le sigle come riporta l’Ansa - e inevitabilmente, con tutte le annesse complicazioni e i certi disagi che ne deriveranno a chi è costretto a vivere in città sempre più congestionate e con un sistema di trasporto pubblico collettivo al collasso, saremo costretti, nel rispetto delle regole, a proclamare un nuovo fermo”. Il tavolo di confronto non c'è stato e si è proceduto, così, con l'indizione dello sciopero.

I romani (e i turisti), sono quindi avvisati. Il centro di Roma sarà, con ogni probabilità, nuovamente paralizzato e la città priva di taxi sulle strade.