No, oggi non c'è sciopero dei trasporti a Roma. Ecco chi si ferma

Oggi non c’è sciopero del trasporto pubblico a Roma. Per una volta la Capitale non è stata coinvolta dalla mobilitazione nazionale. Oggi, venerdì 23 febbraio, incrociano le braccia per “fermare il massacro a Gaza”, si legge nella nota di Si Cobas, A.I. Cobas, Sali Prol Cobas, Fao Cobas, Lavoratori metalmeccanici organizzati e Sindacato generale di classe, e per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sciopero generale

Lo sciopero nazionale riguarda tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati ma, come detto, non riguarda i trasporti romani. Non hanno aderito allo sciopero le sigle sindacali locali. Regolare, quindi, il servizio di Atac e Cotral così come i treni regionali gestiti da Trenitalia. Questa volta, quindi, i pendolari laziali sono salvi.

Chi sciopera

Scioperano insegnanti, professori e personale Ata delle scuole. Incrociano le braccia anche i dipendenti di ministeri, Comuni ed enti pubblici in generale. Stop anche al lavoro di metalmeccanici e altri settori produttivi.

La durata

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e si concluderà alla mezzanotte di venerdì 23 febbraio. Ovviamente, saranno garantite le prestazioni essenziali nei servizi pubblici.

Situazione trasporti

Nella mattinata di oggi i trasporti risultano regolari. Nessun ritardo nelle due principali stazioni della città, Termini e Tiburtina, con i monitor che non segnalano ritardi o cancellazioni. Rallentamenti, invece, sulla metro B di Roma a causa dei pochi treni in circolazione. Circolazione regolare, per quanto possibile, su Metromare e Roma Nord.