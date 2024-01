Sciopero a Roma: mercoledì 24 gennaio metro, treni, tram e bus a rischio

I lavoratori di Atac e Cotral sciopereranno il 24 gennaio: a rischio bus, treni, tram e metro per l’intera giornata, con l’esclusione delle corse nelle fasce di garanzia. Si tratta della prima, grande mobilitazione dell’anno, indetta da Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Associazioni lavoratori Cobas, Usb e Orsa. I lavoratori incroceranno le braccia contro le politiche del ministro dei trasporti, Matteo Salvini, e per chiedere un cambio di rotta nella gestione del trasporto pubblico non solo a Roma ma in tutta Italia. La mobilitazione segue quella del 23 gennaio indetta dal comparto taxi.

Orari e modalità dello sciopero

Atac comunica che nella giornata del 24 gennaio, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, quindi dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8.29 del mattino e dalle ore 17.00 alle ore 19.59 la sera. Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana. Insomma, si paralizzerà anche tutto il trasporto su gomma nella provincia di Roma. Durante le sciopero, inoltre, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Articolazione dello sciopero

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne mentre sarà garantito servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Regolari anche le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

Il 24 gennaio, oltre a quanto già detto, non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. A rischio anche le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, infine, sarà garantito il servizio delle linee bus.

Cotral

Incroceranno le braccia anche i lavoratori Cotral. Saranno quindi a rischio bus regionali e i treni, in particolare la Metromare e la Roma Viterbo. Il servizio sarà regolare fino alle 8:30 del mattino. Poi saranno possibili soppressioni fino alle 17 quando il servizio dovrebbe, condizionale d'obbligo, tornare regolare fino alle 20:00. Nuovi disagi, poi, fino a fine servizio.

Motivazioni dello sciopero

Sono diverse le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero di 24 ore. Cobas Lavoro Privato, Adl, SGB e CUB Trasporti chiedono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario, e la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti. Più sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non solo per gli operatori ma anche per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale. Infine, chiedono il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL.

Usb e Associazione Lavoratori Cobas mettono, in cima alla lista, la battaglia contro “ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero”, un chiaro riferimenti alle recenti precettazioni del ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Dal punto di vista economico, chiedono un aumento dei salari d’ingresso per i noe assunti e uno stop alla privatizzazione del servizio pubblico.