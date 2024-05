Sciopero il 3 giugno, incrociano le braccia i manutentori delle ferrovie

Quinto sciopero per dire di “no” all’accordo firmato il 10 giugno. Gli addetti alla manutenzione delle infrastrutture di Rete ferroviaria italiana incroceranno le braccia lunedì 3 giugno per 24 ore, a partire dalle 21 del 2 giugno e fino alle 21 del 3 giugno. Non sono previsti disagi nella circolazione dei treni che viaggeranno regolarmente. La mobilitazione è a livello nazionale con Roma che sarà il cuore della protesta. I lavoratori, infatti, si sono dati appuntamento alle ore 11 presso la stazione Termini per poi recarsi sotto il ministero dei trasporti.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è anche figlio di una spaccatura tra i rappresentanti della categoria. Lo scorso 10 gennaio 2024 era stato firmato un accordo tra Rfi e le sigle sindacali (non tutte), che andava poi ratificato a livello regionale, cosa accaduta poi il 7 maggio. Nel, Lazio, il documento è stato firmato da Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl-Lazio, Uil Trasporti Lazio, Fast e Orsa ed Rfi. In ballo ci sono soprattutto i turni di lavoro, con la previsione di squadre che, periodicamente, lavoreranno di notte. Un cambiamento radicale rispetto al passato che non è stato accettato, però, da molti operai ed altre sigle sindacali.

Lo sciopero

Usb Attività Ferroviarie, insieme all'assemblea dei lavoratori ed altre realtà di base, ha quindi proclamato la quinta azione di sciopero per gli addetti alla manutenzione infrastruttura di RFI. Nelle passate mobilitazioni l’adesione alla protesta aveva toccato picchi anche dell’80%. Secondo i sindacati coinvolti nello sciopero, l’accordo del 10 gennaio “inciderà profondamente sulla vita, la dignità, la salute e sicurezza dei ferrovieri”.

Corteo

I manutentori di RFI, spiega l’Usb in una nota, “si ritroveranno a Roma Termini per andare alle ore 11 sotto il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per manifestare tutto il loro dissenso ed opposizione all'accordo nazionale, a quelli territoriali e alle variazioni arbitrarie aziendali dell'orario di lavoro che proprio dal 3 giugno entreranno in vigore”. L’altro obiettivo è anche quello di “discutere sul come non morire di lavoro, memori di quanto successo a Brandizzo, invece di rendere ancora più flessibile l'orario di lavoro”.

I lavoratori di Roma e del Lazio

Come detto, il Lazio è una di quelle regioni dove l’accordo del 10 gennaio è stato ratificato. L’Usb ha invitato lavoratori ed iscritti a firmare dei moduli, preparati dal sindacato, “con i quali si comunicherà all’azienda di voler continuare a svolgere le proprie prestazioni con la normativa precedente”.