Sciopero, domani a Roma metro e bus Atac a rischio. Gli orari

Sarà un venerdì complicato quello che attende i romani che usano i mezzi pubblici. E' infatti in programma per domani, venerdì 17 giugno, uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà metro e mezzi gestiti da Atac. A rischio bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Gli orari dello sciopero di venerdì 17 giugno

L'agitazione è in programma per la mattinata e durerà 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Aggiornamenti nel corso della protesta saranno disponibili su tutta la piattaforma di comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità, a cominciare dal sito romamobilita.it e dal canale twitter @romamobilita.

Regolari Roma Tpl e Cotral

Non saranno invece interessate dallo sciopero le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Servizio regolare, quindi, per i collegamenti 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Regolari anche le linee di Cotral.

In Ferrovie dello Stato, invece, dalle 21 di giovedì e sino alla stessa ora di venerdì 17 giugno, è indetto uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.