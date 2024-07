Sciopero a Roma domani giovedì 18 luglio: a rischio bus, metro, tram e treni

Domani, giovedì 18 luglio, ci sarà sciopero dei trasporti a Roma. i lavoratori di Atac e Cotral incroceranno le braccia per 4 ore mettendo a rischio la regolarità di bus, metro e treni. La mobilitazione arriva, tra l’altro nella giornata più calda della settimana, con il ministero della Salute che ha anche diramato un’allerta per le ondate di calore.

Sciopero dei trasporti a Roma

Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La segreteria regionale dell'organizzazione sindacale Sul ha, inoltre proclamato, uno sciopero aziendale con la medesima durata e fascia oraria.

Sciopero Atac

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e le reti RomaTPl e Autoservizi Troiani/Sap. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29. Poi, il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30. Alle ore 12.30 i servizi eventualmente sospesi saranno riattivati sull'intera rete. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie non sarà garantito.

Sciopero Cotral

Lo sciopero riguarderà anche la rete Cotral, quindi bus e le ferrovie Metromare e Roma Nord. Come per Atac, non saranno garantiti le corse dalle 8:31 alle 12:29. Dalle 12:30 in poi il servizio dovrebbe tornare regolare.

Sciopero da bollino rosso

La mobilitazione, indetta per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, si svolgerà nel giorno più caldo della settimana a Roma. Nei giorni scorsi, infatti, il ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino sulle ondate di calore. Allerta massima in 12 città, compresa Roma, con la colonnina di mercurio che toccherà quasi i 40°. Per i pendolari, quindi, sarà una giornata di fuoco in tutti i sensi.