Sciopero a Roma: domani a rischio bus, treni e metro. Tutte le informazioni

Domani a Roma sciopero del trasporto pubblico. E’ confermata per venerdì 14 gennaio la mobilitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale ai quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori.

Sciopero trasporti a Roma domani 14 gennaio

Lo sciopero di domani venerdì 14 gennaio sarà di 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) e investirà l'intera rete Atac dunque bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. A rischio anche le linee periferiche gestite da Roma Tpl e quelle di Cotral, la società in house della Regione Lazio concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano.

Venerdì 14 gennaio a rischio bus, metro e tram

Durante la mobilitazione indetta unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri il servizio sarà garantito sino alle ore 8.30. Poi, sino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull'intera rete. Alle ore 12.31 è prevista la ripresa.

Sciopero Atac domani 14 gennaio

Atac informa che durante le sciopero di domani 14 gennaio, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Possibili riduzioni di orario per le attività al pubblico di Roma servizi per la Mobilità, ad esempio per lo sportello permessi di piazzale degli Archivi (dalle 13,30), e per il contact center infomobilità 0657003. Potrebbero inoltre non essere garantiti i servizi del check point bus turistici di Aurelia e del box informativo di Termini.

Le motivazioni dello sciopero del trasporto pubblico locale 14 gennaio

Lo sciopero del trasporto pubblico locale di domani venerdì 14 gennaio, così hanno spiegato i sindacati, è stato indetto “per il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso. Rivendichiamo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - il rinnovo del contratto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani".