Venerdì 29 settembre 24 ore di sciopero per Cotral: a rischio bus e ferrovie

Sarà un venerdì complesso, quello in arrivo, per gli spostamenti. Per il 29 settembre infatti Usb del lavoro privato ha indetto uno sciopero di 24 ore a livello nazionale, che su Roma e il Lazio si ripercuote sul servizio di Cotral.

I mezzi Cotral - autobus e anche le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo - si fermeranno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Tutte le corse dei bus e dei treni sono dunque assicurate sino 8:30 e dalle 17 alle 20. Il precedente sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb, lo scorso 20 maggio, aveva fatto registrare un'adesione del 17,6%.



Usb ha indetto lo sciopero nazionale per una lunga serie di motivazioni, dalla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili al blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, passando per "il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti e la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti", sino alla "sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro".

Sciopero aeroportuale venerdì 29 settembre

Venerdì 29 settembre sarà critico non soltanto per quanto riguarda Cotral, ma anche a causa dello sciopero nazionale proclamato anche nel settore aereo. L'astensione durerà 24 ore, e coinvolge il personale addetto ai servizi di terra e aeroportuali. Sciopera anche il personale di bordo della compagnia aerea EasyJet, per 4 ore, dalle 13 alle 17.