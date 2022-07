Sciopero nel trasporto aereo, cancellazioni anche all'aeroporto di Fiumicino

Sono un centinaio i voli cancellati all'aeroporto di Fiumicino, in questa domenica di luglio, a causa dello stato d’agitazione di diversi settori del trasporto aereo. Su un totale di circa 450 movimenti previsti in partenza.

Si tratta di rotte interne o europee, rimaste coinvolte nella sciopero annunciato per oggi, 17 luglio, dalle 14 alle 18. Oltre al quello proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, Cub trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto.

Aeroporti di Roma fa sapere che i voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. Stanno interessando soprattutto compagnie come Ita, Vueling, Wizz Air, Iberia. Non sembra ci siano al momento enormi disagi al primo scalo della Capitale, questo perchè con tutta probabilità ha funzionato, in alcuni casi, il preavviso dello sciopero ai passeggeri, o la riprogrammazione di alcuni voli prima o dopo la fascia di agitazione sindacale.

Ita Airways, in particolare, ha previsto la cancellazione complessiva di 122 voli a causa dello sciopero dei controllori di volo ed ha attivato un "piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri", effettuando una nuova prenotazione sui primi voli disponibili con il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Ma per alcuni, questa resterà un’odissea: solo il 50% riuscirà a volare già oggi, mentre l’altra metà potrà farlo nell’arco delle successive 48 ore.

In questa strana estate che sta colpendo nella maggior parte dei casi le vacanze dei cittadini europei, nell’aeroporto di Fiumicino è stato quindi rafforzato il proprio personale per dare assistenza ed informazioni ai passeggeri.