Sciopero 8 marzo, a rischio gli asili: revocata la protesta nel resto delle scuole

Lunedì 8 marzo sarà una giornata di sciopero a singhiozzio per quanto riguarda il mondo scuola, a Roma. Il sindacato Si Cobas ha infatti aderito all'invito della commissione di garanzia di escludere la scuola dallo sciopero nella giornata della Festa della Donne che si intende, quindi, revocato da tutte le sigle proponenti.

"Facendo seguito alla nota 9070 dell’1 marzo 2021, il Ministero, con nota 9646 comunica che il Si Coba – Sindacato intercategoriale Cobas ha aderito all’invito dalla Commissione di Garanzia n. 254/21 del 26 febbraio u.s., riformulando la proclamazione di sciopero generale nazionale indetto per il giorno 8 marzo 2021 escludendo il settore scolastico. Pertanto lo sciopero si intende revocato nel Comparto istruzione e ricerca – settore scuola da tutte le sigle sindacali", si legge in una nota del Miur. Lezioni confermate quindi, che siano in presenza o in dad.