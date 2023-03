Dai trasporti alle scuole, mercoledì Roma si ferma per lo sciopero dell’8 marzo

Domani 8 marzo è sciopero generale nazionale in concomitanza della giornata internazionale delle donne. Roma si ferma. Dai trasporti agli asili nido, scuole, uffici, presidi sanitari e raccolta dei rifiuti potrebbero verificarsi disservizi.

8 marzo: sciopero generale nazionale

Le organizzazioni sindacali CUB, SLAI-COBAS, USB, USB P.I., ADL COBAS, USI CIT hanno proclamato lo sciopero generale del personale dei settori pubblico e privato per l’intera giornata. Inoltre Fp Cgil Roma e Lazio e FLC Roma e Lazio hanno proclamato uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti dei servizi pubblici: ossia Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale e Terzo Settore. Sciopero di 24 ore anche per Istruzione e Ricerca.

“Si avvisa la cittadinanza che in tale giornata potrebbero verificarsi disservizi” - scrive Roma Capitale sul sito istituzionale. Non saranno quindi garantite le attività didattiche e di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e grado, negli asili nido e nelle scuole materne comunali e statali. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori di Roma Multiservizi e quindi a rischio pure pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione. Sportelli e uffici comunali (comprese le biblioteche), così come quelli dei Ministeri, potrebbero rimanere chiusi.

Lo sciopero dei trasporti 8 marzo

I disagi maggiori potrebbero verificarsi per lo sciopero dei trasporti. Domani 8 marzo la protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl. Per cui, nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, i trasporti saranno assicurati da inizio servizio alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno invece verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Per quel che riguarda il servizio notturno, nella notte tra domani e mercoledì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”) mentre verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e quello delle corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

Le ferrovie Metromare e Roma Nord, gestite dalla società regionale Cotral, viaggeranno invece regolarmente. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI)

Sanità e raccolta rifiuti

Disservizi si potrebbero verificare anche in ospedali e presidi sanitari, fermo restando la garanzia dei servizi minimi essenziali. Coinvolti nello sciopero anche i lavoratori di Ama con raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade e servizi funebri e cimiteriali a rischio. “Trattandosi di una Organizzazione Sindacale non rappresentativa, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali di igiene urbana nella città di Roma” - fa sapere Ama in una nota. L’azienda ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili come pronto Intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali e caserme.

La mobilitazione dell'8 marzo

Uno sciopero che nasce dall’appello internazionale alla mobilitazione, rilanciato in Italia dal movimento “Non una di meno”, “contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali e le politiche xenofobe sull’immigrazione”.

Il corteo a Roma dell’8 marzo

Il corteo dell'8 marzo organizzato da 'Non una di Meno' quest'anno seguirà un percorso inedito. La manifestazione partirà da piazzale Ostiense alle ore 17 e si concluderà in Largo Bernardino da Feltre, nel quartiere Trastevere non lontano dal ministero della Pubblica Istruzione. Il corteo attraverserà il quartiere Testaccio percorrendo via Marmorata e piazza dell'Emporio, poi arriverà sul Lungotevere a ponte Sublicio, quindi via di Porta Portese, via Induno e infine viale Trastevere.