Sciopero all’aeroporto di Fiumicino. Ita Airways cancella i voli su Roma

Rischio caos e disagi negli aeroporti italiani. Domani lunedì 8 gennaio scioperano gli addetti della società di security a Fiumicino, una mobilitazione di 24 ore che si somma a quella dei colleghi vigilantes dello scalo di Venezia e allo sciopero delle società del settore handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze. Così Ita Airways, l’erede di Alitalia, ha cancellato 20 voli nazionali.

Sciopero 8 gennaio, come chiedere rimborso biglietto aereo

La compagnia aerea, si legge nella nota diffusa dal vettore, "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”. Le informazioni sui voli cancellati di lunedì 8 gennaio saranno reperibili sul sito di Ita nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui si è acquistato il biglietto. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o - informa la compagnia aerea - chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio".

Voli Ita Airways cancellati siu Roma

Qui la lista dei voli di Ita Airways, da e per Roma, cancellati nella giornata dell’8 gennaio.

AZ 203 da Roma Fiumicino a Milano Linate

AZ 2037 da Milano Linate a Roma Fiumicino

AZ 2038 da Roma Fiumicino a Milano Linate

AZ 2059 da Milano Linate a Roma Fiumicino