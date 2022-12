Sciopero 2 dicembre: oggi a Roma mezzi pubblici a rischio. Tutte le informazioni

Dicembre inizia con un nuovo sciopero generale di 24 ore che riguarda anche il trasporto pubblico: a Roma, venerdì 2 dicembre, si fermano bus, tram e metro, per una protesta indetta dalle segreterie regionali di USB, Cobas, Cup Trasporti, SGB Alcobas, che aderiscono a quella indetta a livello nazionale da Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e USI.

Sciopero trasporti venerdì 2 dicembre, orari e modalità

Lo sciopero va in scena dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, e riguarda tutta rete di trasporto pubblico gestito da Atac, Roma Tpl e Cotral, e dunque bus, metro, tram e ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Per quanto riguarda Atac e Roma Tpl, che gestisce un centinaio di tratte autobus in appalto, il servizio delle linee bus notturne non è garantito nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, ma è garantito quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Nella giornata di venerdì 2 dicembre sono garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59. Mezzi fermi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno. Non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Nella notte del 3 dicembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne, delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, e neppure il servizio delle biglietterie.

Per quanto riguarda invece Cotral, i bus, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo circoleranno da inizio servizio sino alle 8.30 per poi fermarsi sino alle 16.59 e riprendere il servizio dalle 17 alle 20. Dalle 20 sino a fine servizio prosegue lo sciopero, con possibili soppressioni e disagi.

I precedenti scioperi di 24 ore proclamati da Cobas, Cub, OrSA e Usb sono stati quelli dell’11 ottobre 2021, quando l’adesione era stata del 35,7 per cento per i mezzi di superficie e del 20,6 per cento per metropolitane e ferrovie concesse, e dell’8 marzo 2022, quando l’adesione era stata invece del 32,2 per cento per esercizio superficie e dell’11,1 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie concesse.

Sciopero trasporti venerdì 2 dicembre, le motivazioni

La protesta, come già spiegato, è stata indetta a livello nazionale e coinvolge numerose categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, non soltanto autoferrotranvieri ma anche i lavoratori della sanità, i dipendenti della scuola, il personale autostradale e a Roma anche i lavoratori Ama. Lo sciopero arriva dopo la mobilitazione dell'11 novembre organizzata da USB Lavoro Privato, e anticipa la manifestazione prevista a Roma per il 3 dicembre.

Tra le motivazioni addotte dal comparto trasporti, il rinnovo dei contratti e per il salario minimo per legge a 12 euro l’ora, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali.