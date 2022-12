Sciopero, oggi a Roma a rischio bus, tram e metro

Ancora un venerdì di disagi per chi utilizza i mezzi pubblici per lo sciopero generale di 4 ore proclamato per la giornata del 16 dicembre 2022 dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTPL. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento, e dunque anche le ferrovie Roma Nord e Metromare (ex Roma-Lido) in gestione a Cotral. A rischio, dunque, bus, tram e metro per 4 ore nella fascia serale.

Sciopero mezzi pubblici Roma venerdì 16 dicembre: gli orari

Il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle 20 alle 24. Alle ore 0.01 del 17 dicembre 2022 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Saranno garantite le corse previste entro le ore 19.59 e dopo le ore 0.01 del giorno 17 dicembre 2022. Nella fascia di sciopero, non saranno garantite le corse delle linee bus notturne (contraddistinte dalla lettera n) previste prima delle ore 0.01.

In caso di interruzione per sciopero del servizio della metropolitana, alle ore 0.01 il servizio riprenderà sull'intera rete. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Sciopero mezzi pubblici Roma venerdì 16 dicembre, adesione e motivazioni

L’ultimo sciopero proclamato da Cgil e Uil risale a un anno fa, il 16 dicembre 2021, ed è durato 24 ore. L’adesione è stata del 42.7 per cento per esercizio superficie e del 16.2 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie regionali. Questa volta le sigle sindacali protestano contro la legge di bilancio, definita “iniqua socialmente”, che “penalizza il mondo del lavoratore dipendente e mortifica le aree di precariato del Paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”.