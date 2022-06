Uno sciame di api nel convento, interviene 'Crocodile Dundee' di Morlupo e salva le 'mariette'

Uno sciame d'api di grandi dimensioni spaventava le 'Missionarie Figlie del Calvario'. L'intervento di Andrea Lunerti, ormai noto anche con l'appellativo di Crocodile Dundee, ha messo in salvo gli insetti e tranquillizzato le suore. Nei giorni scorsi, l'animalaro di Morlupo aveva catturato anche un serpente ritrovato all'interno del cassetto di una macelleria a Fonte Nuova.

Andrea Lunerti non ama definirsi un addestratore ma da circa vent'anni lavora nelle produzioni cinematografiche e si occupa di preparare persone e attori ad avere a che fare con gli animali sul set. In una recente intervista al nostro giornale aveva spiegato: "Preparo gli attori alla presenza degli animali sul set. A cavalcare un cavallo se non lo hanno mai fatto. A non avere paura se devono girare una scena con un serpente. Con il tempo sono poi approdato in televisione, dove ho cominciato a lavorare prima dietro le quinte, poi anche davanti la telecamera". Da tempo viene contattato anche dalla polizia locale per interventi di messa in sicurezza degli animali, come avvenuto lo scorso maggio quando ha tratto in salvo una tartaruga azzannatrice.

Le ultime gesta – per ora – del Mr. Dundee della provincia romana, lo vedono impegnato nel cortile di un convento in via Cassia. È lo stesso Luberti a spiegare la tipologia di intervento dalle sue pagine social: "Si chiameranno ''le mariette'' le api recuperate ieri sulla via Cassia, nel cortile delle Missionarie Figlie del Calvario". E si legge ancora nel post: "Così hanno voluto chiamarle suor Maria e suor Felicità che hanno persino accettato di volerle accarezzare prima che venissero chiuse nell'apposito porta sciami e condotte al Rifugio del lupo a Morlupo dove presto potranno fargli visita in una gita con i loro amati bambini". L'uomo, indossata la tuta da apicoltore ha raccolto le api prima intorno ad un frutto di fico e poi le ha messe all'interno di una casetta per portarle altrove.