Una scia luminosa nel cielo di Roma: il "bolide" avvistato dal litorale al centro

Una scia luminosa ha attraversato il cielo di Roma nel cuore della sera del 5 marzo. Mancavano infatti pochi minuti alle 20 quando centinaia di romani si sono ritrovati con il naso all’insù sorpresi da quell’inaspettato spettacolo nel cielo: una traccia intensa dal colore verde durata circa 25 secondi, abbastanza per essere notata da chi in quel preciso istante si trovava all’aperto, magari in un luogo che ben si prestava all’osservazione del cielo.

Scia luminosa nel cielo di Roma

Numerose le segnalazioni arrivate da tutta Roma e provincia: la scia luminosa è stata vista dai Castelli a Roma nord, dai quartieri più periferici e il litorale fino al cuore della città dove il contorno affascinante del centro storico ha reso lo spettacolo ancor più mozzafiato. Una palla di fuoco nitidamente anche in uno stadio Olimpico gremito, dove si stava giocando la partita fra As Roma ed Atalanta.

Un “bolide” ha attraversato il cielo di Roma

Ma che cos’è la scia luminosa che ha attraversato il cielo di Roma? E’ stato un “bolide” ad illuminare la serata romana, ossia una meteora di elevata luminosità riuscita a penetrare nella medio-alta atmosfera (generalmente attorno ai 100-150 km di altezza) per poi dissolversi ben prima di toccare il suolo. Lo spettacolo visto nel cielo di Roma ha lasciato tutti a bocca aperta. “Spettacolo meraviglioso” - dicono da Colli Aniene. “Vicinissimo e con una lunga scia infuocata. Spettacolare” - commenta chi ha osservato il “bolide” da Ottavia. Un fenomeno non raro. Era il 15 marzo dell’anno scorso quando un’altra scia luminosa sorprese la città suscitando, anche in quel caso, stupore ed emozione.