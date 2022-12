La scalea della Farnesina dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio

Un lungo applauso di tutti gli ambasciatori e i relatori, in piedi per il momento di ricordo, ha accolto il momento in cui è stata scoperta la targa che intitola la scalea del palazzo della Farnesina a Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo deceduto in agguato nel febbraio 2021 nella provincia orientale del Nord Kivu insieme all'autista del programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) Mustapha Milambo e al carabiniere scelto Vittorio Iacovacci.

"Rendere onore ai caduti è un modo per fissare nella nostra mente il loro sacrificio per l'interesse superiore della Patria” - ha detto il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. A Iacovacci, caduto per tentare di salvare l'ambasciatore, sarà dedicata una sala dell’unità di crisi. “Insieme a Iacovacci - ha aggiunto il Ministro - vogliamo ricordare tutti i nostri carabinieri nel mondo, che garantiscono la sicurezza delle nostre ambasciate e della Farnesina".

Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Dedichiamo all’ambasciatore Luca Attanasio, caduto in Congo in un vigliacco attentato, la scalea del palazzo della Farnesina. Roma non dimenticherà mai la sua generosità, la sua dedizione al lavoro e il suo impegno diplomatico per costruire la pace lì dove ce n’è più bisogno”.

A rappresentare il territorio di Roma nord, dove c’è il palazzo ministeriale, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. “Un italiano da ricordare e al quale dobbiamo rendere omaggio”. La scalea che si trova tra la Farnesina e lo Stadio Olimpico da oggi porta il nome di Luca Attanasio.