Riaperte le scale mobili alla metro Bologna e Conca d'Oro

Dopo la riapertura di tre nuove scale mobili annunciata a inizio agosto, nei giorni scorsi nella stazione della metro B di piazza Bologna è stato il turno anche della quarta. Conclusa anche la revisione per due impianti a Conca d'Oro, dove transita la metro B1.

A farlo sapere in una nota è l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità. "Gli impianti, a fine vita tecnica dopo trent'anni di utilizzo - spiegano - sono stati sostituiti nei mesi scorsi nell'ambito di un piano che ha interessato 10 stazioni". L'obiettivo era quello di sostituire 48 impianti, oltre il 60% già in servizio. Per il restante 40% sono in corso i lavori oppure si attende la conclusione dell'iter autorizzativo.

Nella stazione della metro B1 a Conca d'Oro, invece, sono state riaperte 2 scale mobili che hanno subito un'opera di revisione, attività che sta coinvolgendo quasi tutti gli impianti della linea.