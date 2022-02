La Sapienza cerca di salvare dalla guerra gli studenti ucraini in Erasmus

Come accaduto ad agosto dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani con una raccolta fondi a favore delle studentesse afgane, l'università La Sapienza torna a occuparsi di temi internazionali ed entra a gamba tesa nella crisi che vede l'Ucraina vittima dell'invasione militare da parte della Russia. Il prorettore alle relazioni internazionali dell'ateneo, Bruno Botta, ha attivato i canali istituzionali, ambasciata inclusa, per prolungare la permanenza di cinque tra studentesse e studenti ucraini che a breve dovrebbero concludere l'Erasmus nella Capitale.

L'obiettivo è quello di finanziare, tramite fondi dell'ateneo, vitto e alloggio per il gruppo di giovani che altrimenti sarebbe costretto a far ritorno in patria in uno dei momenti più bui e pericolosi. "Al momento è stato contattato il programma Erasmus - fa sapere Paolo Brescia, rappresentante degli studenti nel consiglio d'amministrazione della Sapienza - e si sta cercando di capire la modalità, soprattutto di individuare la copertura economica. L'idea di attivare i fondi universitari c'è, sicuramente. Purtroppo un altro gruppo di sei ragazze e ragazzi ha già fatto ritorno a Kiev, il volo era già programmato".

Ma anche per loro si è attivata la diplomazia. L'intento è organizzare un ponte aereo del ministero, insieme ad altri cittadini e funzionari italiani.