Sapienza è il primo ateneo al mondo per gli studi classici

La Sapienza quando si tratta di studi classici non si batte, almeno da tre anni a questa parte. A decretarlo è il report mondiale "QS World University Rankings by Subject", la classifica per discipline che analizza pubblicazioni, ricerche e articoli di vario genere. Con 98.7 punti l'ateneo di piazzale Aldo Moro si conferma primo al mondo in "Classic and Ancient History" e primo in Italia in altre due materie, ovvero "Arts & Humanities" e "Natural Sciences".

Per il 2023 il ranking ha analizzato 54 materie divise in 5 ampie aree tematiche e Sapienza ha ottenuto un posto in tutte le 5 aree e in 43 materie su 54: è tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 in altre 21. Primato nazionale in 14 materie differenti, dagli studi classici all'archeologia, da fisica e astronomia a storia dell'arte, da infermieristica a teologia passando per lingua e letteratura inglese, scienze biologiche, statistica. In "History of Art", materia che esordisce nel ranking 2023, Sapienza è diciassettesima al mondo e prima in Italia.

“Per la terza volta consecutiva – afferma la rettrice Antonella Polimeni – gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale QS World University Rankings by Subject. Il ranking premia gli studi umanistici del nostro Ateneo. Sapienza è tra le prime 50 università al mondo in materie, tra le quali Fisica-Astronomia e Diritto ed è al primo posto in Italia in altrettante numerose discipline, come Psicologia, Statistica e Infermieristica. Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo”. Ad essere prese in considerazione dalla classifica sono la reputazione accademica e quella e quella tra le aziende basata sull'opinione di recruiter in tutto il mondo, le citazioni negli articoli scientifici, l'"H-Index" che misura la prolificità e l'impatto delle pubblicazioni scientifiche e l'International Research Network, per la prima volta introdotto, che è la percentuale di pubblicazioni su "Scopus".