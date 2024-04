La Sapienza è (ancora) il primo ateneo al mondo per gli studi classici

La Sapienza è prima al mondo negli studi classici. La Luiss è nella top 20 mondiale ed è prima a livello nazionale per gli studi politici e internazionali. Sono i dati che emergono dall’edizione 2024 del QS World university rankings by subject, la classifica mondiale che valuta le università in base alle singole discipline. Se nella classifica generale nessun ateneo italiano si posiziona tra i primi 100, gli atenei romani possono comunque vantare risultati soddisfacenti nelle singole materie.

I dati della Sapienza

L’ateneo di piazzale Aldo Moro si posiziona al 134esimo posto nella classifica generale, ma conferma per il quarto anno consecutivo il primato mondiale negli studi classici (Classics and Ancient History) con il punteggio di 99.5, superiore rispetto allo scorso anno, e quello nazionale in ben due aree tematiche: “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”, rispettivamente al 44esimo e 61esimo posto mondiale. Tra le italiane, Sapienza è l'università che ha registrato il miglioramento maggiore, con un incremento complessivo del 21%. Il ranking analizza quest’anno 55 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. La Sapienza è l’università italiana più rappresentata in classifica con 47 materie (lo scorso anno erano 43), distribuite in tutte le 5 aree, per un totale di 52 punteggi acquisiti. “Anche quest’anno – spiega la rettrice, Antonella Polimeni - Sapienza è tra le migliori università nel panorama internazionale, con una promettente crescita in molte aree disciplinari della classifica QS World University Rankings by Subject. Dietro questo risultato c’è l’impegno di tante persone che lavorano quotidianamente per rendere l’Ateneo sempre più un’eccellenza nel mondo. Per il quarto anno consecutivo, gli studi classici dell’ateneo sono sul gradino più alto del podio, in linea con l’ottimo risultato in ambito umanistico arricchito dai primati nazionali in Archeologia, Storia, Storia dell’arte, Archivistica e biblioteconomia. La classifica ribadisce inoltre il posizionamento di Sapienza tra le prime 50 università al mondo in Fisica, Astronomia e Diritto, materie nelle quali l’Ateneo vanta una tradizione prestigiosa, ma anche in discipline più recenti come quella relativa all’Intelligenza artificiale, a conferma della vocazione generalista di Sapienza, caratterizzata dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa”.

Una novità di quest’anno è, infatti, l’introduzione della disciplina “Data science and artificial intelligence”, in cui l’ateneo si colloca al 46° posto mondiale e prima a livello nazionale. Torna a classificarsi quest’anno in Dentistry collocandosi nel range 51-100 e conquistando il primato nazionale; inoltre, rispetto allo scorso anno raggiunge il primo posto in Italia anche in Anatomy & Physiology. Sapienza detiene, in totale, 17 primati nazionali in diverse materie: Classics & Ancient History (primo posto); Archaeology (decimo posto); History of Art (14esimo posto); Physics & Astronomy (32esimo posto); Library & Information Management (36esimo posto); Arts & Humanities - Macroarea (44esimo posto); History (45esimo posto); Data Science and Artificial Intelligence (46esimo posto); Psychology (57esimo posto); Natural Sciences - Macroarea (61esimo posto); Theology, Divinity & Religious Studies (range 51-100); Statistics & Operational Research (51-100); Nursing (51-100); Development Studies (51-100); Dentistry (51-100); Anthropology (51-100); Anatomy & Physiology (51-100).

I punteggi della Luiss

Tra le università romane, ottiene risultati positivi anche la Luiss: la Libera università internazionale degli studi sociali si conferma nella top 20 mondiale e prima a livello nazionale per gli studi politici e internazionali, fa il suo ingresso nelle migliori 50 al mondo per il marketing e, in Italia, è sempre sul podio in tutte le discipline dell’area scienze sociali e management in cui è presente. L’ateneo mantiene inoltre stabile il proprio posizionamento ai vertici mondiali nelle discipline business and management e giurisprudenza. Crescita significativa per contabilità e finanza, che entra nella top 100 globale. “I risultati del QS world university ranking by subjects 2024 testimoniano che il nostro ateneo è riconosciuto come un punto di riferimento dell’alta formazione internazionale – spiega il rettore, Andrea Prencipe -. Attraverso un approccio formativo innovativo che anticipa i cambiamenti del mercato del lavoro, un corpo docente prestigioso, una comunità studentesca proveniente da oltre 100 Paesi, e consolidate collaborazioni con imprese, istituzioni pubbliche e private ed università internazionali, la Luiss continua nella missione di preparare leader per il futuro".

Il metodo della ricerca

La classifica prende in esame università presenti in 95 Paesi e territori. Le classifiche includono 55 materie di studio. Per valutare gli atenei vengono utilizzati i seguenti parametri: la reputazione accademica e quella tra le aziende basata sull'opinione di recruiter in tutto il mondo, le citazioni per paper, l'utilizzo dell’“H-Index” sulla prolificità e l'impatto delle pubblicazioni e l’International Research Network. Per realizzare il ranking 2024, sono state considerate quasi 5mila istituzioni, delle quali 1559 hanno trovato spazio nella classifica.