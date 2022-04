La Sapienza è prima in Italia per qualità e quantità della ricerca scientifica

Non solo prima università al mondo per gli studi classici, Sapienza è anche la prima in Italia nella classifica degli atenei con qualità e quantità di ricerca migliori. Il risultato è stato certificato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) che ha effettuato una valutazione della qualità della ricerca italiana.

Subito dopo Sapienza, in classifica ci sono le università di Bologna, Milano, Padova, Federico II di Napoli e Torino. Il bilancio della produzione scientifica degli istituti di formazione e ricerca si riferisce al periodo tra il 2015 e il 2019 e si basa sull'analisi, fatta da 11.000 esperti, di oltre 180.000 pubblicazioni prodotte da 65.000 ricercatori di 134 istituzioni, 98 delle quali sono università.

"La Vqr, ben prima di essere vista come una 'classifica' - ha commentato la Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa -, è uno strumento che serve a orientare il sistema nazionale della ricerca in un contesto multidisciplinare e con diverse voci da considerare".

"Uno degli elementi principali che emerge da questi nuovi dati - aggiunge la presidente di Anvur, Alessandra Celletti - è che l'intero sistema della ricerca italiana è sempre più attento alla qualità nella promozione e nel reclutamento dei giovani ricercatori"