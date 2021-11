Anche la Sapienza e il Policlinico si tingono di blu in occasione della Roma Blue Light Monuments

Anche la Sapienza e il Policlinico si sono tinti di blu in occasione dei 100 anni dalla scoperta dell’insulina. Durante “Roma Blue Light Monuments - La città eterna: i cento anni della scoperta dell’insulina”, alcuni monumenti della Capitale si sono colorati di blu e, al gruppo, si sono uniti anche i propilei della città universitaria e la facciata del palazzo centrale del Policlinico Umberto I, proprio per celebrare una scoperta così importante a pochi giorni dalla giornata mondiale del diabete. Per l’occasione, la Sapienza ha indetto un seminario inaugurato dalla rettrice Antonella Polimeni a cui hanno preso parte rappresentanti del Parlamento, del Ministero della salute, della Regione, delle società scientifiche di Diabetologia e delle associazioni dei pazienti. Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli, il presidente di “Obesità e diabete” Roberto Pella, il direttore generale del Policlinico Fabrizio d’Alba e Andrea Lenzi, direttore del dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza.

“Celebrare come Sapienza i cento anni di una delle scoperte scientifiche più importanti della storia medicina, l’insulina, riveste un significato particolare per il nostro Ateneo, da sempre impegnato nella ricerca e nella cura del diabete - spiega la Rettrice Antonella Polimeni -. Era infatti il luglio del 1923 quando presso la nostra clinica medica Silvestro Silvestri, internista e ricercatore, trattò per la prima volta in Italia un caso di coma diabetico, preparando un estratto pancreatico di insulina nel laboratorio della clinica medica, seguendo, a solo due anni di distanza, le indicazioni dei fisiologi americani”.

Nel 1949, anni dopo la scoperta dell’efficacia dell’insulina, Silvestro Silvestri fondò la prima associazione italiana di pazienti diabetici, con l’obiettivo di andare oltre la “semplice” cura, ma fornendo supporto alle persone colpite. E questa, a distanza di anni, è la volontà anche della Sapienza che vuole aumentare la consapevolezza istituzionale sul diabete ed aumentare gli sforzi, oltre che nella ricerca, anche nell’accesso alle cure e ai trattamenti.