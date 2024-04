Sapienza, perché gli studenti protestano e cosa accadrà dopo l'incontro con la rettrice

Non è bastato il confronto con la rettrice, al terzo giorno di sciopero della fame degli studenti, per fermare le proteste. E nemmeno il fatto che la digos e la questura di Roma abbiano già identificato e denunciato 32 persone per l’occupazione di fine marzo. La mobilitazione degli studenti continuerà, con le catene e le tende sotto al Rettorato e lo sciopero della fame in staffetta, fino al prossimo senato accademico, in programma il 14 maggio. Mentre, ancora prima, il 24 aprile, gli studenti saranno sotto la sede della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) in piazza Rondanini, in occasione dell’incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Cosa vogliono gli studenti

Le proteste dei collettivi, come "Zaum - Zone autorganizzate università e metropoli" e Cambiare Rotta vanno avanti dallo scorso ottobre, ovvero da quando la rettrice, Antonella Polimeni, ha deciso di proporre e votare una mozione in solidarietà con Israele, a seguito dell’attentato del 7 ottobre. “L’Ateneo respinge ogni forma di violenza, di terrorismo e di guerra e auspica l’impegno massimo per il rilascio immediato degli ostaggi – si legge nel documento -. La nostra Comunità universitaria esprime profondo cordoglio per tutte le vittime e vicinanza agli studenti, alle studentesse, ai colleghi e alle colleghe delle università israeliane. La Sapienza ribadisce il suo fermo impegno a favore della pace”. Da lì sono iniziate le proteste, con gli studenti che hanno anche tentato di entrare nel Rettorato, mentre era in corso la votazione, ma sono stati respinti dagli agenti in borghese e dalla vigilanza dell’ateneo. Quello che gli attivisti chiedono è l’assunzione di una posizione netta e diametralmente opposta da parte dell’ateneo sul conflitto israelo-palestinese: ovvero il sostegno alla Palestina, attraverso il boicottaggio di Israele, da attuarsi in primo luogo mettendo fine alle collaborazioni con le università israeliane. E poi la non partecipazione all’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele, stipulato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), per parte italiana, e il ministero dell’Innovazione, scienza e tecnologia (Most) per parte israeliana. Gli attivisti chiedono, inoltre, la fine delle collaborazioni con “l’industria bellica produttrice di armi”, attraverso le dimissioni della rettrice dal comitato tecnico-scientifico della fondazione MedOr di Leonardo Spa. Il fatto che Polimeni non abbia accolto queste richieste, ha portato gli studenti a rivolgerle più volte accuse gravi, come quella di fabbricare “bombe con le tasse universitarie”, avere “le mani sporche di sangue”, essere "complice del genocidio" e responsabile degli scontri con la polizia, per aver rifiutato il confronto. Ma alla fine, un incontro con la rettrice gli studenti l'hanno ottenuto. Dunque perché continuare la protesta?

Perché gli studenti continueranno a manifestare

Per gli attivisti il confronto con la rettrice, sebbene sia stato riconosciuto come un "primo traguardo", è stato “deludente", perché Polimeni avrebbe "alzato l’ennesimo muro sulla richiesta di un confronto pubblico con tutte e tutti per discutere nel merito delle rivendicazioni di recidere gli accordi con Israele e l’industria bellica”. Ecco perché, dopo i cortei, l’occupazione del Rettorato di fine marzo, il presidio con le tende, gli scontri con la polizia durante il senato accademico e lo sciopero della fame, le proteste continueranno. E il clima nell’università continuerà a essere tutt’altro che disteso, considerando anche che la mobilitazione si è estesa anche in altri atenei, come Roma Tre, con le stesse rivendicazioni.

Come ha risposto Polimeni

Pur essendosi confrontata con gli studenti solo al terzo giorno di sciopero della fame, Polimeni ha più volte risposto, soprattutto attraverso note e comunicati stampa, alle iniziative dei manifestanti. Dopo l’occupazione del Rettorato, ha diffuso una nota in cui si sottolineava che l’ateneo “riconosce quali strumenti di comunicazione e di decisione quelli definiti dalle leggi e dai regolamenti, informati dalle norme di convivenza civile che guidano il Paese”. E che “in riferimento alle richieste avanzate da alcune studentesse e alcuni studenti che hanno occupato nelle ultime ore alcuni ambienti del Rettorato, nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di violenza e di azione illegale e antidemocratica, l’Ateneo è disponibile, come sempre è stato, a portare in discussione eventuali istanze della Comunità studentesca, purché queste giungano in modo condiviso attraverso la propria rappresentanza negli Organi e non ledano i principi democratici e i diritti e le libertà altrui". Dunque, confronto sì, ma dentro ai canali istituzionali. Agli studenti che marciavano in corteo con la sua foto sporca di rosso a richiamare il sangue, accanto a quella del premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo il boicottaggio di Israele, Polimeni ha risposto con l’approvazione di un documento in cui “è stato ribadito l’impegno alla realizzazione di corridoi umanitari e di ulteriori azioni di accoglienza, sostegno e solidarietà per le comunità accademiche coinvolte dal conflitto". E, in particolare, sulla richiesta di interrompere le collaborazioni con gli atenei israeliani, il senato accademico della Sapienza ha specificato di rifiutare " l’idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana”.

Il caso molestie

Quelle per la Palestina non sono state le uniche proteste che la rettrice Antonella Polimeni ha dovuto fronteggiare in questi mesi. I collettivi, infatti, in seguito alla diffusione dei dati, per bocca della stessa rettrice in Commissione parlamentare di inchiesta sul femmicidio, sulle molestie nell’università, hanno accusato Polimeni di non fare abbastanza per contrastare il problema. E, anzi, di sminuirne la portata, visto che secondo un'indagine degli studenti, i casi sarebbero oltre 160, contro i 13 riportati da Polimeni. I cortei per la Palestina e le azioni come la contestazione di un evento con il giornalista David Parenzo, in cui siè accusata più volte la Sapienza di essere “complice del genocidio”, si sono così intrecciate a quelle contro le molestie, che hanno più volte bollato l’ateneo come “pericoloso e non sicuro”. Accusando Polimeni di fare “pink-washing” e imbrattando di rosso la sua immagine. Un incrocio di situazioni complesso da gestire per Polimeni e che non sembra pronto a risolversi a breve.