Gli studenti occupano il Rettorato della Sapienza: "Basta complicità con Israele"

Un gruppo di attivisti appartenenti a diverse sigle studentesche ha occupato il Rettorato della Sapienza nella serata di lunedì 25 marzo. A farlo sapere è il collettivo Cambiare Rotta, che ha pubblicato su Instagram un’immagine del Rettorato occupato, motivando così l’azione: “Nel giorno precedente il Senato Accademico della Sapienza, gli studenti occupano il rettorato: basta complicità con Israele, fuori la rettrice da Med-Or (fondazione di Leonardo Spa, ndr), no alla partecipazione al bando del Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ndr), basta accordi con università israeliane e filiera bellica”.

Gli obiettivi degli studenti

Gli attivisti chiedono un incontro con la rettrice, Antonella Polimeni, prima dell’inizio del Senato accademico previsto per le 14 di martedì 26 marzo. Per questo si ritroveranno al pratone della Sapienza alle 12, per un “Contro Senato accademico”, con l’obiettivo di far accettare al Senato le proprie rivendicazioni. “Dopo i partecipati cortei cittadini e dentro l'ateneo, dopo le numerose iniziative di solidarietà con la resistenza palestinese, la comunità studentesca riprende iniziativa - spiegano da Cambiare Rotta -. La rettrice e la governance di ateneo finora hanno rifiutato di ascoltarci, ora il Senato accademico di domani dovrà discutere le nostre rivendicazioni e mettere fine alla complicità con Israele. Il rifiuto dell'università di Torino di partecipare al bando Maeci e l'annuncio delle dimissioni del rettore dell'Università di Bari dal suo incarico in Med-Or, fondazione di Leonardo Spa mostrano che il boicottaggio accademico sta dando i suoi frutti e che si può porre fine alla criminale complicità del nostro sistema formativo con la barbarie del genocidio in Palestina e delle guerre”.

Le precedenti iniziative

Più volte Cambiare Rotta e altre sigle universitarie hanno organizzato assemblee e presidi per chiedere all’ateneo una posizione netta sul conflitto israelo-palestinese. L’8 marzo gli studenti hanno tentato anche di impedire lo svolgimento di un incontro in ateneo con il giornalista David Parenzo: “Mi impediscono di parlare, urlano ‘Palestina libera’ e hanno anche gettato della spazzatura per terra – aveva raccontato Parenzo dal suo profilo Instagram -. Mi dicono che sono un fascista, io ho detto che parlo con tutti, ma vogliono proprio che io me ne vada fuori, è dovuta intervenire la polizia”. Già lo scorso ottobre, inoltre, gli attivisti avevano organizzato una protesta davanti al Rettorato contro "il brutale attacco che Israele sferra da anni contro il popolo palestinese".