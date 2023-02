La Sapienza avrà una nuova mega-biblioteca da oltre 2 milioni di volumi

Due milioni e mezzo di volumi a disposizione della comunità studentesca e della cittadinanza, un'estensione di oltre 5.000 mq, spazi relax, aree verdi, caffetterie e bookshop. Nel futuro della Città Universitaria della Sapienza c'è una nuova mega-biblioteca che unisce le dotazioni di Lettere e Filosofia.

La nuova mega-biblioteca della Sapienza

Il progetto è stato presentato nella sala del Senato del Rettorato dalla rettrice Antonella Polimeni, dal sindaco Roberto Gualtieri, dal direttore dell'area gestione edilizia Enrico Bentivoglio e dal fondatore dello studio d'architettura che si è aggiudicato la progettazione e la realizzazione dell'edificio, Eduard Mijic. L'obiettivo dell'ateneo romano è alleggerire gli spazi della facoltà di Lettere e Filosofia, per favorirne la riqualificazione, e salvaguardare l'identità dei singoli fondi librari e delle rispettive provenienze, attraverso una mirata articolazione degli spazi.

Oltre 5mila mq di estensione, con una sala studio aperta h24

"La nuova struttura avrà la fisionomia di una biblioteca viva - spiega Polimeni - e, allo stesso tempo, quella di un laboratorio aperto alla sperimentazione e a tutte le forme di comunicazione scientifica. Un'area di circa 5.200 mq a disposizione delle nostre studentesse e i nostri studenti, dotata anche di una sala studio h24 e di spazi di aggregazione per attività culturali a servizio di tutti i cittadini". La biblioteca sarà anche aperta alla collettività, con un ingresso accessibile da via dei Marrucini "per creare così un'osmosi sul territorio, favorendo la partecipazione culturale dei cittadini", fanno sapere dall'università.

Gualtieri: "Sarà polo di altissimo valore culturale"

Presente all'evento anche Gualieri: "Come ex studente e poi docente della Facoltà di Lettere, sono particolarmente emozionato per il progetto appena presentato - sottolinea - la nuova struttura racchiuderà biblioteche di eccellenza, costituendo un polo di altissimo valore culturale, creando una relazione diretta con la cittadinanza". Particolare attenzione sarà data al comfort per gli utenti e per il personale, rispettando ottimali condizioni di illuminazione, insonorizzazione, climatizzazione e sostenibilità ambientale.

Ad oggi Sapienza dispone di 47 biblioteche dislocate in 120 sedi e una dotazione di 2.700.000 documenti analogici tra libri, riviste, materiale audiovisivo, 500mila e-book, 44mila riviste elettroniche, oltre 170 banche dati online.