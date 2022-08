La Sapienza sul tetto d'Italia: è tra i primi 150 atenei al mondo

Ancora un riconoscimento a livello mondiale per la Sapienza. L'ateneo infatti è stato inseritio come primo tra quelli italiani nella classifica Academic Ranking of World Universities, realizzata dalla Shanghai Ranking Consultancy. Sapienza si piazza nel range 101-150, migliorando la sua posizione che negli anni passati la vedeva tra ilposto 151 e il 200.

L'università romana ha ottenuto questo riconoscimento globale grazie a ottimi risultati nei sei parametri di cui tiene conto l'associazione indipendente responsabile della graduatoria: i premi Nobel e le medaglie Fields tra gli ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni sulla prestigiosa rivista 'Nature&Science' (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). C'è poi un ultimo fattore, che si integra con i precedenti, che valuta la produttività pro-capite dello staff accademico (10%). La classifica considera le migliori 1.000 università mondiali su 2.500 censite tra le oltre 18.000 stimate nel mondo.

“Il posizionamento di quest'anno è un ottimo risultato per la Sapienza - commenta la rettrice Antonella Polimeni - che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell’ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento. Il ranking premia in particolare le eccellenze nella ricerca scientifica, collocando la Sapienza nel novero delle research universities di riferimento a livello mondiale".

Dagli inizi degli anni 2000 la testa della classifica è di Harvard, con Stanford e il MIT al secondo e terzo posto. La classifica Arwu generale di agosto fa seguito al ranking Arwu per discipline, pubblicato lo scorso 19 luglio, che prende in esame gli ambiti Scienze naturali, Scienze della vita, Ingegneria, Scienze mediche e Scienze sociali. La Sapienza si è confermata nelle prime posizioni tra le università italiane e nel mondo, ottenendo 5 primati unici a livello nazionale, nelle materie Mathematics, Physics, Automation&Control, Telecommunication Engineering e Aerospace Engineering.