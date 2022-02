Sapienza, nuova aula studio a Medicina legale: così viene recuperato uno spazio inutilizzato

Tavoli e sedie inutilizzati che diventano l'arredamento per una nuova aula studio, realizzata all'interno di uno spazio finora inutilizzato. L'economia circolare irrompe all'università La Sapienza, in particolare dell'edificio di Medicina legale all'interno della Città Universitaria.

A darne notizia è l'associazione studentesca Sapienza in Movimento, tra le più grandi e partecipate in Italia, attraverso la sua pagina Facebook, da dove lancia anche un appello: "A tutte e tutti chiediamo, insieme alla rettrice Antonella Polimeni - si legge nel post - di segnalare gli spazi inutilizzati nell'Ateneo per trasformarli in luoghi dove studiare".

"Stiamo continuando a valorizzare e rendere disponibili tutti gli spazi ora sottoutilizzati o non pienamente accessibili - commenta Polimeni - a tutte le studentesse e studenti al fine di garantire, in sicurezza, più opportunità per vivere l'Ateneo oltre la didattica".