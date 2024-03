Sapienza, foto della rettrice Polimeni imbrattata con vernice rossa durante un sit-in

Si invelenisce lo scontro tra alcuni collettivi studenteschi e la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. Il tema è quello delle molestie subite da studentesse e studenti dell'ateneo di piazzale Aldo Moro. Durante una mobilitazione sotto al Rettorato di venerdì 1 marzo, un gruppo di militanti di Cambiare Rotta ha esposto una foto di Polimeni imbrattata con vernice rossa.

La protesta dei collettivi contro Polimeni

Durante una seduta della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni aveva snocciolato i dati relativi alle denunce di molestie, apprezzamenti verbali e abusi di potere da parte di professori, ricercatori, direttori di dipartimento, personale amministrativo e altre figure del personale universitario, ma anche da parte di studenti. Tredici i casi segnalati alla consigliera di fiducia che si occupa di questa tematica solo nel 2023. Numeri, però, che non tornano al collettivo di Cambiare Rotta, che venerdì ha protestato in città universitaria e accusato Polimeni di non affrontare in maniera ampia e determinata il fenomeno.

"Le molestie alla Sapienza sono molte di più"

"Abbiamo ribadito che i casi di molestie non sono isolati - spiegano studentesse e studenti -, ma riflettono un'intera società, che ha le sue ricadute nel nostro sistema universitario, che si basa sul privilegio, la sopraffazione e la violenza, influenzando chi questa violenza la subisce e facendogli credere che non sia possibile reagire, complici i ricatti economici di un'università che non garantisce il diritto allo studio e alimenta la prepotenza delle figure di potere, costringendo gli studenti e le studentesse a piegarsi a tutto questo. Non è vero che i casi sono 13, noi ne contiamo oltre 150, ma in molte hanno paura ad esporsi e denunciare".

Il volto della Rettrice imbrattato

Durante il sit-in di protesta sotto al Rettorato, è stata esposta una foto del volto di Antonella Polimeni, imbrattata con vernice rossa. Un gesto che ha scatenato le reazioni del mondo accademico e della politica. "La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane condanna ogni forma di violenza, di qualunque tipo essa sia - la nota dell'organismo interuniversitario - ed esprime solidarietà alla rettrice Antonella Polimeni, la cui immagine è stata oggetto di atti vandalici. Azioni dimostrative come quelle accadute oggi non contribuiscono al clima di rispetto e dialogo che stiamo cercando di promuovere all'interno delle nostre comunità. Imbrattare la figura di un rettore o di una rettrice è, in sé, un gesto di violenza che rifiutiamo categoricamente". Anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, si è espresso sul fatto: "A nome di tutta l'amministrazione regionale del Lazio, esprimo solidarietà alla magnifica rettrice Antonella Polimeni - le parole del governatore - per quanto accaduto nell'ateneo romano. La Regione Lazio condanna fermamente ogni forma di violenza e di intimidazione. L'università rappresenta un luogo di educazione, istruzione, formazione e cultura in cui ognuno può e deve essere libero di manifestare le proprie idee e il proprio pensiero, ma nel rispetto di quelle altrui e senza che il confronto si traduca in tensione e violenza".