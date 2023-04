Sapienza, i collettivi occupano Giurisprudenza e chiedono le dimissioni di Polimeni

La tensione all'interno della città universitaria della Sapienza si taglia a fette. Quanto accaduto tra ottobre e novembre, prima con le cariche della polizia nel cortile di Scienze Politiche e poi con i "dispetti" tra liste di opposta fazione durante la campagna elettorale per il rinnovo degli organi collegiali studenteschi, non è stato superato. Anzi, con l'insediamento del governo Meloni e poi la vittoria del centrodestra anche in Regione, le schermaglie si sono nuovamente intensificate. Tanto che nella serata del 5 aprile il collettivo di Giurisprudenza ha occupato la facoltà al termine di una lunga e partecipata assemblea. La terza occupazione dopo quella di fine ottobre a Scienze Politiche e di inizio febbraio a Lettere e Filosofia per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito.

Giurisprudenza occupata il 5 aprile

L'assemblea del 5 aprile iniziata nel tardo pomeriggio è stata convocata dopo i fatti denunciati dal collettivo di Giurisprudenza e da Cambiare Rotta, l'associazione giovanile di sinistra particolarmente vicina a Potere al Popolo. "I fascisti di Azione Universitaria hanno strappato tutti i manifesti e le locandine che riempivano i muri esterni dell'aula autogestita" hanno fatto sapere tramite social. Un blitz che dalla realtà di destra, vicina a Fratelli d'Italia, non hanno confermato preferendo mantenere il silenzio, ma facendo trapelare preoccupazione per la tensione di queste settimane. La risposta dei collettivi è stata occupare la facoltà.

La protesta davanti al Rettorato: "Polimeni dimettiti"

Sempre il 5 aprile Cambiare Rotta ha organizzato un sit-in di protesta di fronte al Rettorato, chiedendo le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni: "E' a lei che imputiamo la responsabilità della legittimazione ottenuta dai fascisti all'interno del nostro ateneo - hanno fatto sapere -, gli stessi che intimidiscono e minacciano gli studenti nei loro spazi sociali e di discussione politica. Le manganellate della polizia a protezione dei fascisti davanti a Scienze Politiche lo scorso autunno, la militarizzazione dell'ateneo, i tentativi di pacificazione e persino criminalizzazione del dissenso e dell'antifascismo, dimostrano che è stata la governance di questo ateneo a creare le condizioni per cui oggi i fascisti godono di questa agibilità politica. Per questo abbiamo detto chiaramente che non accettiamo compromessi: Polimeni deve dimettersi immediatamente dal suo incarico".

La conferenza stampa saltata

Come era possibile immaginare, la giornata del 5 aprile si è conclusa con l'occupazione di Giurisprudenza. Un'occupazione che avrebbe dovuto poi sciogliersi con una conferenza stampa nella mattinata di giovedì 6, poi annullata per motivi ancora non chiari.