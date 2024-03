Alla Sapienza si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale

Sabato 23 marzo 2024 alle 09:30 all’Università La Sapienza presso l’edificio Marconi del Dipartimento di Fisica si celebra la Giornata meteorologica Mondiale.

Dal 2017 l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM) e l’Università organizzano la giornata che ha come obiettivo di porre un punto di incontro fra la comunità italiana di scienze dell’atmosfera, della meteorologia e della climatologia. L’appuntamento si inserisce tra le numerose attività promosse dall’associazione per sostenere e promuovere lo sviluppo in Italia delle Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia in ogni ambito possibile. L’iniziativa è rivolta alle diverse categorie di utenti della meteorologia e della climatologia, nei più diversi comparti ma anche alle Associazioni dei meteoappassionati, alle scuole e ai cittadini.

Per partecipare al dibattito nell’Aula Amaldi sarà necessaria la registrazione sul form del sito dell’Aisam. La discussione sarà visibile anche in streaming al link https://bit.ly/gmm_2024.

Diversi gli interventi previsti. Inizierà Maurizio Maugeri professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali con oltre 30 anni di esperienza nel campo della Fisica dell’Atmosfera con la presentazione “Come è cambiato il clima in Italia nel corso di due secoli” (seguito da un filmato realizzato dalla V° C del Liceo Newton di Roma) che vuole evidenziare i principali segnali emersi dall'analisi collocandoli nell'ambito del tema dei cambiamenti climatici che avvengo alla scala globale.

Presente anche Silvana Di Sabatino professoressa ordinaria di Fisica dell'atmosfera presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell'Università di Bologna dove coordina il gruppo di Fisica dell’Atmosfera e il PhD internazionale FRONTIERS (Future Earth, Climate Change and Sociatal Challenges) che discuterà sul “Clima nelle nostre Città come saranno nel clima futuro?”. Il tema verterà sulla città come ecosistema con le sue regole e le sue interazioni. A seguire la IV° F dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica De Pinedo di Roma proietterà un filmato sull’argomento dei cambiamenti climatici affrontati con ironia.

Successivamente sarà il turno di Silvio Gualdi laureato in Fisica presso Università di Modena e Senior Scientist presso la Fondazione CMCC e inserito nel 2021 dall’Agenzia Reuters tra i 1000 scienziati del clima più influenti al mondo. “Come sarà il clima del pianeta nei prossimi decenni e perché dobbiamo preoccuparcene” il tema del suo intervento. La classe III° A dell’IC Daniele Manin di Roma mostrerà il filmato “Un’Ultima Speranza” l’elaborato prodotto dai ragazzi che mostra un alieno in fuga dal suo pianeta causa effetto serra.



Infine concluderà la giornata Paolo Corazzon Meteorologo e Responsabile Media di 3BMeteo, col documentario “Missione Groenlandia”, realizzato tra i ghiacci della Groenlandia, per documentare il cambiamento climatico.