"Mense per il clima" alla Sapienza: più proteine vegetali per un mondo più sostenibile

Giovedì 23 marzo dalle ore 17:00 presso il Dipartimento di Matematica della Sapienza si terrà l’evento "Mense per il clima", per parlare degli impatti ambientali della carne e delle azioni che anche le università possono intraprendere per ridurre l’impatto della ristorazione collettiva.

L'evento è promosso dal circolo Gemme di Legambiente e parteciperanno l’associazione Essere Animali e Greenpeace. Durante la giornata sarà annunciato l’invio di una lettera firmata da Essere Animali, Legambiente Lazio, Fridays For Future Roma, Extinction Rebellion Roma, Link Sapienza, Sinistra Universitaria Sapienza e Unione degli Universitari Sapienza in cui si chiede chiedono a DiSCo Lazio (Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza) e al Comitato tecnico scientifico sulla sostenibilità della Sapienza di istituire un tavolo di lavoro con l’obiettivo di ridurre del 50% l’offerta di proteine animali nei menù delle mense universitarie della Sapienza.

Infatti effettuando una transizione verso sistemi alimentari giusti e sostenibili, con menù a base vegetale La Sapienza mira ad incidere in maniera significativa sulle emissioni di gas climalteranti legate alla filiera alimentare. L'iniziativa è collegata alla campagna Mense per il Clima promossa da MenoPerPiù, il progetto per l’alimentazione sostenibile di Essere Animali, che a ottobre ha lanciato una petizione per chiedere menù più vegetali negli atenei italiani per frenare la crisi climatica.

Valentina Taglietti responsabile food policy di Essere Animali e MenoPerPiù parla dei risultati della sperimentazione già fatte in altre capitali europee come Berlino. “Crediamo che sia fondamentale che anche le università italiane, luogo di scienza e conoscenza per eccellenza, intraprendano un percorso virtuoso e noi saremo pronti a sostenere e supportare tutti gli atenei interessati a rendere la propria ristorazione sempre più sostenibile” conclude Taglietti.