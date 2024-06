La Sapienza cerca nuovi alloggi per gli studenti fuori sede: un avviso per le strutture private

La Sapienza cerca nuove residenze per gli studenti a Roma, Latina e Rieti. In risposta alla domanda di affitto a costi accessibili da parte di studenti, stagisti e ricercatori, l’ateneo ha avviato una politica di accoglienza, con progetti che mirano alla realizzazione di residenze universitarie destinate ai fuorisede e alla stipula di contratti di convenzione con operatori esterni. A fine maggio è stato pubblicato un nuovo avviso, rivolto alle strutture residenziali private, che scadrà il 26 giugno.

L’università cerca nuove residenze

Il nuovo avviso pubblicato dall’ateneo di piazzale Aldo Moro punta a individuare nuove strutture residenziali private per gli iscritti alla Sapienza. Sarà poi stilato un albo di strutture in convenzione con l’ateneo, finalizzato ad agevolare la ricerca di soluzioni alloggiative nei comuni di Roma, Latina e Rieti per gli iscritti alla Sapienza. Per partecipare, le strutture devono rispettare una serie di condizioni: gestione diretta dell’immobile senza intermediari, dichiarazione di idoneità dei locali alla destinazione d’uso (abitativo o ricettivo), impianti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, canone omnicomprensivo di utenze e accesso a internet, stipula di contratti di locazione e/o ospitalità di durata almeno annuale. La convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata per un altro anno.

Il problema degli alloggi universitari

Il tema degli alloggi per gli studenti fuori sede a Roma è noto: gli appartamenti in affitto per gli universitari sono sempre di meno e a prezzi sempre più alti, come raccontato in un’inchiesta di Dossier. Una situazione che si trascina da anni e che, l’anno scorso, ha spinto gli studenti ad occupare la Sapienza con le tende, proprio per protestare contro il caro affitti. Disagi si riscontrano, poi, anche nelle residenze universitarie di Lazio Disco. Dove gli studenti hanno denunciato la scarsità di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere l’università, ma anche la presenza di aree fatiscenti e di infestazioni di blatte. Grazie al cofinanziamento ministeriale, (legge 338/2000), la Sapienza ha potuto avviare quattro progetti di ristrutturazione e riqualificazione edilizia per la creazione di altrettante residenze universitarie: la residenza Luca Serianni in via del Castro Laurenziano 2 bis, attiva da fine dicembre 2022, conta 240 posti letto. Sono, inoltre, in corso lavori per altre tre strutture: via Palestro 63 (87 posti), via Osoppo (200 posti) e una a Latina (112 posti).