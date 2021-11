Dal 24 novembre al 1 dicembre, l’Università La Sapienza si tinge di arancione contro la violenza sulle donne e per la tutela della salute femminile. Il 25 novembre, infatti, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Università ha organizzato un incontro nell’Aula Magna del rettorato con la presenza, tra gli altri, della ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e dell'assessora alle pari opportunità della Regione Lazio Enrica Onorati. Obiettivo rinnovare l’impegno della Sapienza nella prevenzione e nel sostegno alla salute delle donne. Nel corso del convegno, oltre alla rettrice Antonella Polimeni, spazio agli interventi del vicecapo vicario della Polizia Maria Luisa Pellizzari, del magistrato Paola De Nicola, dell'avvocato Stefania Orecchio e, a seguire, di Donatella Caserta del Pool d'intesa del Sant’Andrea e di Giorgia Ortu La Barbera, consigliera di fiducia dell’Università. Al termine dell’evento toccherà a Farrah Palisoc e Ilaria Sica di MuSa - Musica Sapienza, che si esibiranno con "Danze ungheresi n.1 in Sol minore e n. 5 in Fa maggiore per pianoforte a quattro mani" di Johannes Brahms. Si concluderà con l'attrice Bianca Buzzi di Theatron - Teatro Antico alla Sapienza in "Supplici" di Eschilo.

Ma non finisce qui. Durante la mattinata del 25 novembre, dalle ore 10.00 la Città Universitaria ospiterà per le studentesse, le donne e tutta la comunità universitaria, spazi di promozione del benessere psico-fisico e della prevenzione medica e desk informativi dei servizi gratuiti. L'iniziativa, diretta a promuovere la sensibilizzazione e la prevenzione alla violenza di genere, è realizzata dall’associazione studentesca Sapienza in Movimento, in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia, i giovani medici del Sigm Roma Sapienza, Adspem, Anlaids Lazio, Dbn Medical Group, Unitab Sapienza, Sapienza Sport, Omceo Roma e Incontra Donna.

Il progetto è patrocinato dall'Ateneo, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale.