Saolini come Fedez: così il troll romano prende in giro la beneficienza in Lamborghini

Gianmarco Saolini colpisce ancora. Il troll romano, famoso in rete per l'attitudine a fingersi protagonista di strampalate fake news, ha deciso di replicare a Roma la performance benefica di Fedez che la settimana scorsa, a bordo di una Lamborghini, ha regalato 1000 euro a 5 persone a caso. Un'azione benefica, quella del marito di Chiara Ferragni, nata da una raccolta sul suo canale Twitch.

E proprio su twitch Saolini ha inserito il video che, per inquadrature e format, ha ricordato quello di Fedez. Una presa in giro tanto con Saolini che durante il video spiega: "La beneficienza va detta, perché io come Fedez sono un benefattore e la gente deve emulare". Invece di pacchetti da 1000 euro, Saolini consegna però ai lavoratori due euro.

"Mi viene da piangere perché sono emozionato", è la frase che chiude il video prima del cartello: "Non tutti gli eroi indossano una maschera".