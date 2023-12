Santo Stefano a Roma, dagli eventi ai trasporti. La guida del 26 dicembre 

Martedì di festa. Il pranzo di Natale è alle spalle, la temperatura è mite e la città si prepara a trascorrere questo 26 dicembre tra eventi natalizi, alberi addobbati e luminarie, un’atmosfera unica e affascinante. Ma cosa fare a Roma nella giornata di Santo Stefano?

Cosa fare per Santo Stefano a Roma

Per romani e turisti l’offerta della Capitale è ricca e variegata, in grado di soddisfare gli interessi di tutti. Adulti e bambini, ragazzi e famiglie. Per chi ama stare all’aria aperta imperdibile una passeggiata nel centro storico di Roma per ammirare l’albero di Natale che quest’anno, da piazza Venezia dove sono in corso i lavori per la metro C, ha traslocato a piazza del Popolo. Alto 21 metri è decorato da 100.000 led e 800 palline. Sullo sfondo le luminarie di via del Corso: 18 stringhe a luce led bianca calda, per un totale di 300mila punti luce. Ad intervallare le luci la parola Pace, tradotta in diverse lingue, dal francese al tedesco allo spagnolo, stelle luminose e il logo Acea, per un totale di 65 elementi decorativi. Atmosfera natalizia che scintilla anche con i diamanti dorati di via Condotti e l’albero firmato Dior in piazza di Spagna.

Gli eventi di Santo Stefano a Roma

Il 26 dicembre è una buona occasione per visitare il tradizionale Natale a piazza Navona. La piazza sarà piena di luci e casette di legno. Presso gli stand, si troveranno specialità gastronomiche tipiche del Natale, addobbi natalizi e suggestivi presepi, giocattoli, tanto artigianato e libri per grandi e piccini. Come da tradizione,non mancheranno Babbo Natale, la Befana, il teatro dei burattini e gli artisti di strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Non mancano in calendario spettacoli e concerti. Nel cuore di Villa Borghese appuntamento con il Christmas World. Questi gli eventi da non perdere.

Trasporti a Roma il 26 dicembre

Meno autobus, orari più dilatati per una giornata durante la quale storicamente poche, pochissime persone utilizzano il trasporto pubblico. Per il 26 dicembre autobus e metro di Roma osserveranno un orario “festivo”. Servizio ridotto sull’intera rete di trasporto pubblico con frequenze minori rispetto ai giorni feriali. Inoltre alcune linee non saranno attive (ecco quali) mentre altre modificano il loro percorso (qui tutti i dettagli). Attive, come accade nelle giornate festive, le linee express 120F, 150F, 180F e 190F. Orario ridotto anche per il trasporto ferroviario, mentre nessun cambiamento per quello metropolitano. Le linee romane apriranno alle 5:30 e chiuderanno alle 23:30. Visto che si tratta di un giorno considerato festivo, le attese tra un treno e l’altro potrebbero superare i 10 minuti.

Fori Imperiali perdonali

Via dei Fori Imperiali pedonale anche il 26 dicembre. Largo alla passeggiata tra le bellezze archeologiche e monumentali della città. Le linee 51-75-85-87-118 sono deviate su percorsi alternativi. Le linee 51-85-87 deviano in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, la 75 devia in via Labicana e via Merulana, la 118, una volta arrivata a piazza Venezia torna indietro e percorre via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, Circo Massimo.