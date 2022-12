Santo Stefano a Roma, dai trasporti agli eventi. La guida del 26 dicembre a Roma

Cosa fare a Roma nella giornata di Santo Stefano? La città continua ad essere avvolta dal clima natalizio e dalle tante iniziative che tradizionalmente si possono godere durante questo periodo dell’anno. I romani, come i turisti che trascorrono il 26 dicembre nella Capitale, hanno l’imbarazzo della scelta, ad esempio, tra gli abeti natalizi che è possibile ammirare. In Campidoglio, quest’anno, è stato allestito un albero di circa 6 metri, collegato a sei biciclette, che alimentano con le pedalata la stella sul puntale. In piazza Venezia invece, dall’8 dicembre, è stato allestito un albero “green” la cui illuminazione è garantita dai pannelli solari posti alla base [Qui gli alberi più belli di Roma].

Presepi, mercatini e piste di pattinaggio

Oltre agli abeti natalizi è poi possibile cimentarsi in un tour dei presepi più belli. Immancabile al riguardo è una tappa in piazza San Pietro, dove ogni anno ne viene allestito accanto all’abete ed all’obelisco. Chi avesse invece deciso di restare tra le strade del centro, può puntare su quello realizzato a piazza Navona, dov’è possibile passeggiare anche tra le tradizionali bancarelle che rimangono fino all’Epifania. Romani e turisti che sono ancora in vena di fare regali, invece, può sicuramente scegliere tra i tanti villaggi natalizi distribuiti in tutta la città. O ancora è possibile approfittare delle tante piste di pattinaggio che sono aperte in questo momento a Roma.

Le luminarie

Chi volesse immergersi nel clima di festa, decidendo di uscire in orario serale, può indubbiamente godersi lo spettacolo delle luminarie di via del Corso. Quest’anno sono dedicate al tema della pace e così, lungo il chilometro e mezzo su cui si sviluppano, è possibile leggere frasi che trasmettono messaggi contro la guerra. Sempre lo stesso tema caratterizza i due quadri artistici posti a piazza Venezia e piazza del Popolo, il punto di partenza delle luminarie.

E’ possibile trascorrere la giornata di Santo Stefano anche nei musei che sono rimasti chiusi per il giorno di Natale. Il 26 dicembre restano infatti aperti al pubblico, con orario ordinario, i Musei Capitolini, il museo dell’Ara Pacis ed i Mercato di Traiano.

Il trasporto pubblico

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, il 26 dicembre viene considerato un normale giorno festivo. La linea A pertanto resta in funzione fino alle ore 21 ed a partire da quell’orario, per l’intera tratta Battistini-Anagnia, viene garantito il servizio sostitutivo di superficie con i bus MA che restano attivi fino alle 23.30. Inoltre i treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno prima e ultima corsa da Termini alle 5,30 e alle 22,50. Da Centocelle alle 5,03 e alle 22,23. Nella giornata di Santo Stefano a Porta Portese c'è la deviazione per le linee di bus 170, 719 e 781.

Pedonalizzazione dei Fori Imperiali e deviazioni bus

Tornando al centro, va infine segnalata per il 26 dicembre la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, con una serie di deviazioni che interessano le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.

- Linea 51 percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana.

- Linea 75 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino.

- Linee 85-87 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia.

- Linea 118 nelle tratta Circo Massimo-piazza Venezia deviata piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia

- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.