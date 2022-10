La sanità del Lazio sempre più hi-tech: in servizio due nuovi chirurghi-robot

Sempre più "braccia robotiche" e intelligenza artificiale al servizio della sanità del Lazio. Nei giorni scorsi al Sant'Eugenio e al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico hanno debuttato due nuovi robot che verranno impiegati per gli interventi su pazienti ricoverati nei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Urologia, con l'obiettivo rendere la chirurgia robotica più accessibile ai cittadini.

Al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in particolare, è entrato in servizio Hugo, un braccio robot utilizzato per interventi di chirurgia laparoscopica che verrà utilizzato per effettuare interventi meno invasivi e più precisi: "Una chirurgia robotica di ultima generazione sempre più accessibile, che consente di eseguire interventi con una precisione millimetrica, con un minor dispendio di energie professionali e un assoluto beneficio per i pazienti che, in pochi giorni, riacquisiscono la loro mobilità - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio d'Amato - Un salto in avanti verso il futuro, compiuto dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che si impone così come centro di ricerca clinica e di formazione europeo".

Hugo aveva già debuttato al Policlinico Gemelli: lo scorso aprile nel reparto di urologia era stato eseguito un intervento guidato dall’equipe del dottor Pierfrancesco Bassi, un'operazione di asportazione di un tumore della prostata eseguita per la prima volta in assoluto in Italia con queste modalità. Nello stesso ambito sarà utilizzato al Campus Bio-Medico.

Nelle sale operatorie dell'ospedale Sant'Eugenio, invece, entro la fine del mese le equipe coordinate dal direttore del dipartimento chirurgico Massimo Carlino e dal direttore di Urologia Stefano Signore potranno contare sull'aiuto del Robot Da Vinci XI, uno dei più evoluti sistemi robotici attualmente in circolazione per la chirurgia mininvasiva.

"La chirurgia robot-assistita permetterà di effettuare piccole incisioni per garantire la riduzione del traumatismo tissutale, un minore sanguinamento e una minore necessità di trasfusioni, consentendo una maggiore sicurezza per il paziente e una riduzione della degenza, del dolore post-operatorio e dei tempi di recupero - ha detto D'Amato - sarà consentita una pianificazione estremamente precisa degli interventi, tenendo in considerazione l’anatomia specifica di ogni singolo paziente".