Sant'Egidio accoglie 48 profughi dalla Grecia grazie ai corridoi umanitari

Sono sbarcati venerdì mattina a Fiumicino 48 profughi provenienti da Africa, Asia e Medio Oriente. Ad accoglierli, i volontari della Comunità di Sant’Egidio che – allo sbarco – hanno donato loro mazzolini di fiori, sorrisi e abbracci. Saranno accolti in 10 regioni diverse, per tutti ci saranno percorsi inclusione anche attraverso l’apprendimento della lingua italiana.

I profughi, tra cui richiedenti asilo, uomini e donne in fuga da guerre, maltrattamenti e violenze, sono arrivati a Fiumicino con un volo partito da Atene grazie ai corridoi umanitari attività dalla Comunità di Sant’Egidio. Appartenenti a diverse nazionalità, tra cui Afghanistan, Camerun, Congo, Iraq, Siria e Somalia, hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nei campi profughi delle isole greche, tra cui quello di Moria, a Lesbo, visitato recentemente da Papa Francesco durante il suo viaggio in Grecia e a Cipro.



Saranno accolti in 10 regioni italiane (Lazio, Basilicata, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino) e, dopo un periodo di quarantena verranno avviati verso l’integrazione. Un’integrazione che si svolgerà in due modalità: per i minori attraverso l’immediata iscrizione a scuola, per gli adulti con l’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, l’inserimento nel mondo lavorativo. Da Sant’Egidio fanno sapere che fino ad ora, mediante i corridoi umanitari, interamente autofinanziati e realizzati grazie a una rete di accoglienza diffusa, sono giunti in Europa 4400 rifugiati, di cui oltre 3600 in Italia.