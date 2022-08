La sanità anche per i più fragili: firmato protocollo Asl-Sant'Egidio

Maggiore assistenza sanitaria per le categorie più fragili. E' lo scopo del procollo d'intesa firmato lunedì 1 agosto dall'Asl Roma 1 e dalla comunità di Sant'Egidio, alla presenza del direttore generale dell'azienda sanitaria Angelo Tanese, dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato e del presidente della Pontificia accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia.

Grazie a questo accordo, aumenterà l'assistenza per chi ha meno possibilità: "Abbiamo preso atto del lavoro fatto durante il Covid - ha spiegato D'Amato - e abbiamo deciso di proseguire questo lavoro, insieme a monsignor Paglia, ampliando la fascia delle vaccinazioni e degli screening per i soggetti difficilmente intercettabili in maniera usuale dal servizio sanitario".

Nell'arco di un anno, tra l'estate 2021 e l'estate 2022 sono state effettuate oltre 25.000 vaccinazioni anti-Covid per circa 17.000 persone in difficoltà, tra i quali rom, senza dimora, stranieri privi di documenti, badanti e studenti universitari stranieri. L'accordo mette nero su bianco l'impegno a proseguire, con ancora più efficacia, nel solco di questi risultati.

"Con il protocollo si consolida un rapporto che c'è da anni tra Asl Roma 1 e comunità di Sant'Egidio, con l'obiettivo di creare una maggiore sinergia soprattutto per le situazioni di Sanità pubblica che riguardano fasce più fragilii, anziani soli, senza dimora - ha aggiunto Angelo Tanese - per fare in modo che tutta questa attività che Sant'Egidio mette in piedi possa essere integrata meglio attraverso una rete di servizi dell'azienda sanitaria, che su questo tema vuole lavorare sempre di più e meglio".