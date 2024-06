San Pietro e Paolo: strade chiuse e bus deviati per tre giorni

Nel weekend, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, arriveranno modifiche al trasporto pubblico nella Capitale in occasione della festa Festa dei S.S. Pietro e Paolo presso la Basilica di San Paolo fuori le mura causa la chiusura al traffico di viale Ostiense (tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco). Per questa ragione cambierà il percorso delle linee bus 23, 769 e 792 compresi i notturni nMB e nME.

Queste tutte le modifiche alle linee degli autobus: