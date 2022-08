Ciak, sì gira: a San Giovanni strade chiuse e bus deviati per riprese cinematografiche

Dalle ore 5.30 fino a cessate esigenze, per consentire delle riprese cinematografiche, chiusa in entrambe le direzioni piazza di San Giovanni in Laterano, nel tratto compreso tra piazza di Porta San Giovanni (subito dopo area di capolinea) fino altezza Scala Santa. Deviate le linee 16-81-85-87-792.

La Linea 16 direzione via Costamagna cambierà così: da via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni; direzione via XX Settembre: da piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Merulana.

La Linea 81 direzione piazza Roberto Malatesta cambierà così: da piazza di San Giovanni in Laterano, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni; direzione piazza del Risorqimento: da piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, Via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano.

Le Linee 85-87 direzione stazione Termini/viale Giulio Cesare cambieranno così: da piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana; direzione Arco di Travertino/largo dei Colli Albani: da via Labicana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni.

La Linea 792 direzione Eudes cambierà così: dal capolinea di piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano; direzione piazza di Porta San Giovanni: da piazza di San Giovanni in Laterano, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni

Temporaneamente sospese fermate 70392-71223-70424-71110-70480-70391-70390-70389.