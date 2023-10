Una maxi emergenza al San Camillo

Al San Camillo è andata in scena una delle simulazioni più grandi fatte in Italia di maxi-emergenza, l’esplosione di una palazzina, per verificare il coordinamento delle operazioni di assistenza tra il sistema extra ed intra ospedaliero col controllo delle relative procedure operative e dunque la tutela dei cittadini.

L’esercitazione è iniziata col lancio dell’allarme da parte dell’118. Una volta raccolti i dati, il team leader del Pronto Soccorso ha attivato il PEIMAF - Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti. Comunicate le condizioni cliniche dei pazienti in arrivo (15 vittime, di cui 10 codici rossi), il passo successivo è stato l’invio delle ‘vittime’ al Pronto Soccorso, con la conseguente presa in carico degli stessi. Per l’occasione sono stati impiegati circa 60 soccorritori esperti che simulavano una precisa patologia ed è stata allestita un’area maxi emergenza (con operatori del servizio Psicologia Consulenza e Liaison, il personale dell’URP, della Vigilanza interna e gli agenti del Commissariato di Monteverde) destinata ai parenti, visitatori dei “pazienti”. Tutti i pazienti reali ricoverati o in arrivo al San Camillo sono stati assistiti dal personale sanitario della struttura.

Narciso Mostarda, direttore generale del San Camillo spiega il perché della simulazione: “L’operazione ci ha permesso di verificare il coordinamento delle operazioni di assistenza. Voglio ringraziare l’Ares 118, la Croce Rossa Italiana Comitato dei Municipi 8-11-12, le Forze dell’Ordine e la Vigilanza interna che ci hanno offerto supporto, mettendosi a disposizione nella gestione della complessa operazione”. Angelo Orelli, responsabile all’ospedale delle procedure ed esercitazioni per le emergenze sottolinea: “Per noi questo è un test indispensabile per verificare, migliorare e aumentare l’affidabilità delle nostre strutture nella gestione di casi imponenti e difficili come quello simulato questa mattina”.

Luciano Masci presidente del comitato dei municipi 8-11-12 dell’Associazione Croce Rossa Italiana dichiara: “Per noi la collaborazione e la formazione con il San Camillo è di fondamentale importanza perché ci permette di tutelare la salute dei cittadini, principale obiettivo del lavoro che ogni giorno svolgiamo”.