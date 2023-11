Il San Camillo si rifà il look grazie al contributo dell'As Roma

Mattinata emozionante per le bambine e i bambini del reparto di pediatria del "San Camillo Forlanini". Il 20 novembre hanno ricevuto la visita del capitano dell'As Roma Lorenzo Pellegrini e della calciatrice giallorossa Camelia Ceasar. L'iniziativa, nell'ambito della Giornata mondiale dei diritti per l'infanzia, è stata anche occasione per inaugurare il restyling interno del reparto, grazie al supporto del club e degli stakeholder del Community Network giallorosso.

L'As Roma in visita al San Camillo Forlanini

Oltre ai due calciatori romanisti, era presente anche lo street artist Lucamaleonte, autore dei murales che dal 20 novembre abbelliscono il pronto soccorso pediatrico. L'ambulatorio, visitato dalla delegazione, è stato arricchito da uno storytelling ispirato ad un bosco incantato, ideato dall'artista, già autore di numerosi murales dedicati a personalità di spicco della città di Roma. Insieme a Pellegrini, Ceasar e Lucamaleonte, anche il direttore generale del San Camillo Forlanini Narciso Mostarda, il responsabile del servizio di psicologia-consulenza e liaison (e ideatore del progetto) Luca Mari.

I murales di Lucamaleonte

Le mura del Ps pediatrico sono state adornate con alberi e altri dettagli nascosti, come animali ed altri elementi a richiamare fiabe classiche. Una "caccia al tesoro" per distrarre e far trascorrere velocemente il tempo ai bambini e alle bambine ricoverati. La funzione, quindi, è duplice: trasformare un luogo rendendolo più accogliente e al contempo creare un momento di evasione per il paziente nei momenti di attesa. L’iniziativa di riqualificazione ha interessato anche la “Sala dell’Ascolto”, uno spazio protetto per i minori vittime di abusi o coinvolti in procedimenti giudiziari. In questo ambiente, oltre a intervenire sulle pareti, è stato previsto l’acquisto di arredi e giocattoli per rendere più sereno e delicato il passaggio dei pazienti in ospedale.

Palloni per i bambini ricoverati

Successivamente, Lorenzo Pellegrini e Camelia Ceasar, insieme alla delegazione, hanno visitato anche il reparto di pediatria, donando alcuni palloni con il logo della squadra della Capitale, nonché tanti sorrisi e momenti di vero svago ai bambini ricoverati. Al progetto di riqualificazione hanno collaborato Media Fenix e Padel for You per l’organizzazione del torneo di raccolta fondi nella Community, mentre l’intera opera di trasformazione visiva delle strutture è stata realizzata da 4.4 Art e DV-Network, grazie a speciali pellicole viniliche a basso impatto ambientale, evitando così l’utilizzo di vernici.